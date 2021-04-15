«По сельской ипотеке готовится альтернативный продукт, но с более высокой ставкой»

Госпрограмма сельской ипотеки действует с марта 2020 года. Она настолько популярна, что на текущий момент по ней закончились лимиты. Возобновление субсидии ожидается в мае, сообщила журналистам директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова.

Наталья Баркова, директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

Фото: Андрей Фёдоров.

– В настоящее время готовится альтернативный продукт по сельской ипотеке, который будет предусматривать в целом те же условия, но единственный момент – ставка 2,7% годовых – не может быть предоставлена, она будет выше, – подчеркнула Наталья Баркова.

При реализации сельской ипотеки банк столкнулся с проблемой застройки удаленных территорий, отсутствием на них подрядчиков и отсутствием интереса крупных застройщиков к строительству на удаленных территориях.

Тем не менее, несмотря на трудности, объёмы выдачи сельской ипотеки в РСХБ растут. В 2020 году Иркутский региональный филиал РСХБ выдал 608 кредитов на общую сумму более 1, 5 млрд рублей. В этом году, в январе, было 34 кредита (70 млн руб.), в феврале – 44 (106 млн руб.), в марте – 47 (110 млн руб.).

В целом, по мнению Натальи Барковой, спрос на ипотеку с начала года не теряется, он только возрастает.

– При этом речь идет не только о сельской ипотеке, но и о других государственных программах. Спрос по ипотеке есть, но клиенты сталкиваются с отсутствием объектов. Есть одобренные заявки, есть подтверждение платежеспособности, но клиенты не всегда могут оперативно на рынке найти объекты, – сообщила директор РСХБ.

Напомним, что информация о том, что у банков закончились лимиты по сельской ипотеке, стала известна в начале апреля.