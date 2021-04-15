За что россияне любят свою работу

Сервис Работа.ру и мессенджер Viber выяснили, за что жители России ценят свою работу, и чем характеризуется работа мечты. В опросе приняли участие более 5000 респондентова из всех регионов страны.

В собственной работе жители России больше всего ценят дружный коллектив (40%), удобный график (39%) и стабильность компании (31%). Еще 29% опрошенных отметили, что любят свою работу за хорошую зарплату, а по 28% участников исследования отметили комфортные условия труда и удобное расположение компании.

21% ценят в работе соответствие должности фактическим обязанностям, 19% – руководство, а 12% – соцпакет и нематериальные бонусы для сотрудников.

На первом месте рейтинга признаков идеальной работы ожидаемо оказалась высокая зарплата – ее отметили 72% пользователей сервиса Работа.ру и Viber. Второе место заняла стабильность – 68% респондентов отметили этот вариант ответа. На третьем месте характеристик идеальной работы оказался хороший коллектив – этот пункт выбрали 55% жителей России. Немаловажными для работы мечты участники опроса считают и комфортные условия труда – за этот вариант проголосовали 53% респондентов. В топ-5 признаков идеальной работы также вошел опытный руководитель – это важно для 44% опрошенных.

На сегодняшний день свою работу считают идеальной 24% участников исследования.

Из тех, кто не считает свою работу идеальной, большинство (84%) хотели бы получать более высокую зарплату. 27% опрошенных отметили важность соцпакета, а 25% желание сменить руководство. Еще 24% респондентов будут рады переходу на более свободный график работы, а каждый пятый (20%) хотел бы улучшить отношения внутри коллектива.

Еще 18% участников исследования указали, что в идеале хотели бы работать удаленно. Также 12% опрошенных мечтают о более комфортном офисе. 5% респондентов рассказали, что по возможности сменили бы дресс-код в компании.

Эффективнее всего, по мнению жителей России, искать работу на официальных сайтах компаний или среди знакомых – это отметили 56% и 54% опрошенных соответственно. 36% участников исследования указали на эффективность job-сайтов, а 16% – социальных сетей. 9% респондентов ищут работу в мессенджерах, а 8% – через рекрутинговые агентства.

В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали, что для эффективного поиска работы важно использовать все доступные способы.

«Мы в сервисе Работа.ру стараемся сделать поиск работы максимально удобным и быстрым процессом. Именно поэтому в наших соцсетях регулярно выходят подборки лучших вакансий во всех отраслях для работы. Также чтобы упростить процесс поиска в мессенджерах мы запустили чат-бот RaBotik во всех популярных приложениях для общения. Он поможет найти подходящие предложения о работе по желаемой должности, городу поиска, зарплате, опыту и графику работы», – добавил Алексей Захаров, директор по продукту сервиса Работа.ру.

«Мир, в котором мы живем, стремительно меняется, а вместе с ним меняются и наши требования к работе. Мы хотим, чтобы с работодателем можно было списаться в удобном для нас канале коммуникации, чтобы компания предоставляла привлекательные условия, а коллектив был по-настоящему дружным. Чат-бот RaBotik в Viber, в котором сейчас более 300 тыс. подписчиков – один из способов найти ту самую “любимую” работу», – отметила старший директор по развитию бизнеса Rakuten Viber Анна Мигаль.