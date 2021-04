Рубль слабеет на новостях о санкциях против госдолга РФ

Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что власти США готовы ввести санкции в отношении России за взлом американских федеральных ведомств и вмешательство в выборы в стране в 2020 году. По информации агентств, ограничительные меры коснутся около десяти физических и 20 юридических лиц.

Позднее The New York Times и The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщили, что санкции также могут быть направлены против суверенного долга РФ.

На это фоне рубль слабеет – доллар торгуется на уровне 77,4 руб., евро – 92,7 руб.

Эксперты прогнозируют, что Путин может отказаться от встречи с Байденом из-за новых ограничений.