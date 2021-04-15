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ТРЦ FORUM открыл двери новых торговых галерей во второй очереди

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Таким образом, общая площадь проекта увеличилась более чем в 2 раза и теперь составляет 46 800 кв. м., сообщает Colliers.

Во второй очереди покупателей ждут еще 35 новых магазинов, ресторан итальянский кухни «Песто Тесто», а также современный 5-ти зальный кинотеатр «КиноForum» с интерактивной зоной и co-working пространством. К обновленному ТРЦ FORUM присоединились крупные федеральные и международные ритейлеры: первая в Бурятии BershkaNew YorkerZarinaBefreeTerranova«М.Видео»KariKari kidsGloria Jeans. 

Кроме появления новых торговых галерей, открытие второй фазы позволило разместить дополнительные сервисные зоны: комфортную комнату матери и ребенка, гардероб и зону хранения покупок. При этом, благодаря открытию новой части здания, ёмкость подземного паркинга увеличилась на 150 машиномест, для удобства посетителей на паркинге открылась автомойка, а также улучшилась схема движения автомобильных потоков, что делает посещение ТРЦ еще более комфортным и безопасным.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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