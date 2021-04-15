Средний размер потребкредитов вновь обновил рекорд

Рост данного показателя за год составил 22,2% – до 282,7 тыс. руб.

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2021 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 282,7 тыс. руб., увеличившись на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (в марте 2020 года – 231,3 тыс. руб.). При этом по сравнению с предыдущим месяцем средний чек потребкредита также немного вырос – на 6,8% (в феврале 2021 года – 264,5 тыс. руб.).

В свою очередь среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по потребкредитам в марте 2021 года составило 630 баллов (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов).

В марте 2021 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в:

Москве (565,8 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (424,4 тыс. руб.),

Московской обл. (422,0 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (411,1 тыс. руб.),

Ленинградской обл. (316,5 тыс. руб.).

При этом в марте 2021 года самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали:

Приморский край (+48,9%),

Иркутская обл. (+40,8%),

Омская обл. (+35,9%),

Алтайский край (+34,9%),

Москве (+5,4%),

Санкт-Петербурге (+11,9%).

«После нескольких месяцев относительной стабильности, в феврале-марте 2021 года средний чек потребительского кредита существенно вырос, обновив рекордные уровни, - констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом увеличение данного показателя происходит на фоне сокращения выдачи потребительских кредитов и обусловлено консервативным подходом банков к розничному кредитованию. Определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче кредита и его параметрах является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. Поэтому потребительские кредиты выдаются только тем гражданам, значение ПКР которых находятся на высоком уровне. Соответственно, таким заемщикам банки выдают займы на более значительные суммы».