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В Тулуне открылся первый рыбный комплекс

Фонд развития моногородов выделил на его создание более 28 млн рублей, сообщают в областной администрации.

Сегодня на производстве трудится 9 человек, в день им удается переработать одну тонну рыбы. 

По итогам реализации инвестпроекта создан цех по переработке и производству рыбной продукции. Предприятие будет выпускать рыбу горячего и холодного копчения, соленую и вяленную рыбную продукцию, полуфабрикаты. 

Средства Фонда были направлены на покупку коптильного и холодильного оборудования, автотранспортных средств, а также финансирование текущей деятельности. 

Всего Фонд развития моногородов выдал уже 7 займов на развитие МСП Тулуна на общую сумму порядка 80 млн рублей. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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