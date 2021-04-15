В Тулуне открылся первый рыбный комплекс

Фонд развития моногородов выделил на его создание более 28 млн рублей, сообщают в областной администрации.

Сегодня на производстве трудится 9 человек, в день им удается переработать одну тонну рыбы.

По итогам реализации инвестпроекта создан цех по переработке и производству рыбной продукции. Предприятие будет выпускать рыбу горячего и холодного копчения, соленую и вяленную рыбную продукцию, полуфабрикаты.

Средства Фонда были направлены на покупку коптильного и холодильного оборудования, автотранспортных средств, а также финансирование текущей деятельности.

Всего Фонд развития моногородов выдал уже 7 займов на развитие МСП Тулуна на общую сумму порядка 80 млн рублей.