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Иркутский центр абилитации будет отремонтирован во время акции «Фасадник»

В Иркутске в мае пройдет акция «Фасадник 2021». Как отмечают организаторы, с 15 по 31 мая мероприятие состоится в новом формате – будет проведен ремонт непривычного для акции фасада здания Иркутского центра абилитации, расположенного  на улице Крымская, 33А.

Участниками станут волонтеры, предприниматели, общественные деятели, руководители различных предприятий и организаций, а также неравнодушные жители.

– Каждый может внести свой вклад в улучшение внешнего вида города Иркутска. Опыт «Фасадника» показал высокую востребованность и заинтересованность горожан в его реализации. С 2017 году в акции приняли участие более 1200 человек и были окрашены фасады и заборы 100 домов. Эта акция создана для улучшения эстетического вида городов и вовлечения жителей в этот процесс, – отмечают организаторы.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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