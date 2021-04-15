Новый физкультурно-оздоровительный комплекс введен в эксплуатацию в Усть-Уде

В поселке Усть-Уда Иркутской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса. Он строился в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Строительство спортивного комплекса в поселке Усть-Уда велось с 2019 года. ФОК имеет многофункциональный игровой зал, тренажерный зал, раздевалки, душевые, тренерскую и инвентарную комнаты, медпункт и другие административные и вспомогательные помещения. Здесь можно проводить соревнования и занятия по баскетболу, волейболу, настольному теннису и другим видам спорта. Спорткомплекс рассчитан на проведение занятий с инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья.

На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Усть-Уда направлено около 81 млн рублей, из них порядка 36,5 млн рублей выделены из федеральной казны, остальные средства – из областного и местного бюджетов.

В этом году в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» открылись физкультурно-оздоровительные комплексы в селе Урик Иркутской района и поселке Большой Луг Шелеховского района, завершен плавательный бассейн в Усть-Куте. Продолжаются работы в спортивно-оздоровительном комплексе в селе Казачинское Казачинско-Ленского района.