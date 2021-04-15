AliExpress запускает в России собственное мобильное приложение

AliExpress Россия запускает собственное российское мобильное приложение.

– Благодаря специально развернутой локальной инфраструктуре оно позволяет российской команде обновлять платформу без привязки к глобальным процессам AliExpress. Это огромный шаг в стороны локализации международного гиганта и ориентации на российских пользователей, – говорится в оифициальном сообщении.

Приложение AliExpress Россия сделано российской командой разработчиков, которые присоединились к компании с момента создания совместного предприятия.

Приложение уже опубликовано в App Store и Google Play от AliExpress Россия. В дальнейшем оно появятся в доступе для всех стран, входящих в СП* (все страны, в которых действует AliExpress Россия, с фокусом на СНГ), и в альтернативных магазинах приложений.