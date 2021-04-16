10 самых богатых депутатов Заксобрания Иркутской области по итогам 2020 года

Обнародованы данные о доходах и имуществе депутатов Законодательного собрания Иркутской области за 2020 год. Средний доход парламентария Приангарья за 2020 год составил 12,2 млн рублей в год, такая цифра сложилась за счет того, что наиболее состоятельные депутаты заработали от 7 до 193 млн рублей. Однако большинство депутатов областного парламента в прошлом году получили доход в размере от 1 до 5 млн рублей.

Сведения о доходах депутатов ЗС Иркутской области за 2020 год

ФИО Доход депутата за 2020 год, руб. Доход супруги/супруга за 2020 год, руб. Общий семейный доход, руб. 1 Аблов Анатолий Анатольевич 31 755 463 - 31 755 463 2 Алдаров Кузьма Романович 4 413 806 1 822 292 6 236 098 3 Андреев Андрей Анатольевич 640 000 242 413 882 413 4 Бакуров Евгений Викторович 78 309 556 - 78 309 556 5 Безродных Ольга Владимировна 3 555 534 - 3 555 534 6 Белов Александр Сергеевич 795 881 397 134 1 193 015 7 Бренюк Сергей Алексеевич 959 095 210 040 1 169 135 8 Ведерников Александр Викторович 6 418 109 - 6 418 109 9 Вепрев Александр Алексеевич 29 463 697 - 29 463 697 10 Габов Роман Федорович 3 283 512 557 784 3 841 296 11 Гаськов Александр Юрьевич 3 760 533 - 3 760 533 12 Егорова Лариса Игоревна 3 854 042 900 848 4 754 890 13 Дикусарова Наталья Игоревна 4 144 171 927 111 5 071 282 14 Кондрашов Виктор Иванович 520 869 98 086 618 955 15 Крывовязый Иван Викторович 179 159 7 598 622 7 777 781 16 Кудрявцева Галина Федоровна 7 194 546 - 7 194 546 17 Курбайлов Магомед Магомедович 320 532 1 766 200 2 086 732 18 Лобков Артем Валентинович 3 801 652 410 015 4 211 667 19 Любенков Георгий Александрович 2 203 974 9 648 028 11 852 002 20 Маслов Андрей Семёнович 1 431 094 420 854 1 851 947 21 Некипелов Денис Борисович 593 300 203 369 796 669 22 Носенко Ольга Николаевна 4 144 398 - 4 144 398 23 Обухов Анатолий Васильевич 811 793 - 811 793 24 Перетолчин Виталий Владимирович 3 979 949 - 3 979 949 25 Петрук Светлана Михайловна 2 781 859 2 155 207 4 937 066 26 Попов Олег Николаевич 39 704 125 1 378 371 41 082 496 27 Побойкин Виктор Леонидович 4 829 026 - 4 829 026 28 Романов Антон Васильевич 1 591 464 - 1 591 464 29 Сагдеев Тимур Ринатович 3 412 314 21 639 005 25 051 319 30 Сарсенбаев Евгений Сейтович 2 127 129 2 573 204 4 700 333 31 Синцова Ирина Александровна 4 513 947 - 4 513 947 32 Сумароков Илья Алексеевич 11 478 905 313 657 11 792 563 33 Сумароков Павел Ильич 7 655 025 641 993 8 297 018 34 Терентьев Алексей Николаевич 20 423 897 10 593 226 31 017 124 35 Труфанов Николай Степанович 3 592 813 766 887 4 359 700 36 Тютрин Дмитрий Геннадьевич 4 513 947 - 4 513 947 37 Франтенко Степан Сергеевич 7 298 542 97 742 7 396 284 38 Хайдуков Валерий Валерьевич 3 400 418 544 101 3 944 519 39 Чекотова Нина Александровна 193 490 798 - 193 490 798 40 Шевченко Светлана Петровна 738 166 - 738 166 41 Шершнев Денис Павлович 2 617 143 153 600 2 770 743 42 Шпаков Виктор Юрьевич 5 145 145 342 938 5 488 083 Среднее значение 12 282 127 13 863 144

10 самых богатых депутатов ЗС Иркутской области

Портал SIA.RU, по традиции, проанализировал информацию и составил топ-10 самых богатых депутатов по итогам 2020 года. За основу рэнкинга, как и прежде, взят общий семейный доход «слуг народа».

Десятку самых богатых депутатов Заксобрания Иркутской области уже не первый год возглавляет Нина Чекотова, генеральный директор ООО «Чекотова П.А. «Фортуна». В 2020 году она заработала более 193 млн рублей, это на 5 млн больше, чем в прошлом году.

Как сообщается на сайте Заксобрания, в ее собственности находится 60 земельных участков, шесть жилых домов, 29 квартир, 5 комнат в коммунальной квартире, множество нежилых помещений и зданий, водонапорные, канализационные и электрические сети, котельные, гаражи.

«Нина Чекотова задекларировала один легковой автомобиль – Mercades Benz 2018 года», – сообщается на сайте Заксобрания.

Вся недвижимость Нины Чекотовой находится в России.

На второй строчке Евгений Бакуров, директор ООО «Ангри». Декларированный годовой доход депутата составил 78 млн рублей. В 2019 году он заработал на 28% больше – около 109 млн рублей.

В его собственности находится 76 земельных участков, жилой дом, квартира, три машино-места, нежилое помещение, склад самоходной техники, вертолет Westland Helicopters, легковой автомобиль ВАЗ 2121, четыре грузовых автомобиля, несколько тракторов и другая техника.

Тройку лидеров замыкает Олег Попов. Вместе с супругой депутат заработал в 2020 году более 41 млн рублей. Год назад общий семейный доход парламентария был почти в 2,5 раза меньше – около 16 млн рублей.

Также в «десятку» самых богатых депутатов вошли Анатолий Аблов (31,75 млн рублей), Алексей Терентьев (31,7 млн рублей), Александр Вепрев (29,46 млн рублей),Тимур Сагдеев (25 млн рублей), Георгий Любенков (11,8 млн рублей), Илья Сумароков (11,7 млн рублей) и Павел Сумароков (8,2 млн рублей)

ТОП-10 самых богатых депутатов ЗС Иркутской области по уровню семейного дохода