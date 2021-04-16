Землетрясение почувствовали жители Иркутска в ночь на 16 апреля

Сейсмособытие произошло 16 апреля в 0:42 по местному времени (15 апреля в 16:42 по UTC). Магнитуда составила 4,6 балла. Эпицентр землетрясения находился в Монголии в 33 километрах от населенного пункта Турт.

По сообщению Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, наиболее интенсивные точки – до 4 баллов – ощущались в Закаменске (Бурятия), до 3-х баллов – в в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Белореченском (Иркутская область), до 2-3 баллов – в Чистых Ключах (Иркутская область).

Напомним, что предыдущее землетрясение в Иркутске произошло 31 марта, эпицентр находился в Монголии. Магнитуда составила 5,4 балла, в Иркутске ощущалось до 3-4 баллов.

С начала года на территории Иркутской области и приграничных районах Республики Бурятия зарегистрировано 10 сейсмических событий магнитудой более 3-х баллов, из них 5 ощущались на территории Иркутской области. Наиболее сильное сейсмическое событие – магнитудой 7,0 – произошло на территории Республики Монголия 12 января 2021 года. После этого было зафиксировано 247 афтершоков. Ученые связывают возникновение землетрясения с сентябрьским сейсмособытием.