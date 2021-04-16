Тема санкций все-таки выстрелила

Торговый день в четверг состоялся для российского фондового рынка под знаменем санкций уже не теоретических, а вполне реальных, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

– Паники на площадках нет. Все это ожидалось, хотя и не так скоро. Индекс МосБиржи снизился к вечеру до 3553 пунктов, но он стоит очень высоко и может сползать вниз достаточно долго без выраженного ущерба для кого-либо. Индекс РТС снижался к 1464 пунктам и может отойти к 1450 пунктам для начала.

В отношении запрета США для своих резидентов покупать российский госдолг и давать взаймы Минфину, Центробанку и ФНБ не все просто. Вероятно, решения по госдолгу касаются вновь размещаемых бумаг, и тогда вторичному рынку ничто не угрожает. Кроме того, запрет распространяется на прямые покупки, так что в случае интереса никто не мешает купить через посредника. В общем, складывается впечатление, что драму сочинили, но слишком жесткой делать не решились, так как зритель не поймет.

Уже успели прозвучать различные заявления. Минфин объявил о коррекции условий размещения ОФЗ, но ему, кстати, сейчас комфортнее всех, потому что на двух предыдущих аукционах ведомство привлекло колоссальный объем финансов. ЦБ отметил, что при необходимости задействует все имеющиеся в его арсенале инструменты с тем, чтобы сохранить финансовую стабильность. Однако инструментария у него не так уж и много, к тому же в приоритете инфляция, а не курс рубля.

В плюсе сегодня торгуются бумаги «Алроса», «Полиметалла» и «Полюс Золота». Акции компаний золотопромышленного сектора поднимаются вверх вслед за положительной динамикой в золоте — тройская унция успела вырасти до $1755. Под давление попали акции «Системы», а также «ПИКа», «Сбербанка» и «ВТБ». Бумаги компании банковского сектора теряют вес на фоне санкционных новостей.

Доллар США вечером в четверг стоит 76,11 руб. и сохраняется в диапазоне 75,50-77,50 руб. Естественно, что санкционные риски любого калибра открывают баксу дорогу в сторону 80,0 руб. Евро торгуется по 91,17 руб. и может колебаться в рамках 91-93 руб.