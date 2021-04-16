Оправдан ли оптимизм на фондовых рынках?

Оптимизма относительно мировых рынков сейчас очень много. Антикризисные меры президента США Джо Байдена должны перезагрузить американскую экономику и, естественно, дать инвесторам заработать. Однако, по информации из деловых кругов, новый взлёт американского фондового рынка, вследствие которого индекс DJIA подбирается к отметке 34000 пунктов, NASDAQ котируется около 14000 пунктов, а S&P-500 преодолел рекордный уровень в 4000 пунктов, является результатом пиара провозглашенного Джо Байденом «великого инфраструктурного плана» стоимостью $2,35 трлн. Однако, если разделить эту сумму на десять лет, предусмотренных для выполнения плана, то в текущем году выделяемых средств будет явно недостаточно, считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Летом 2021 года, после завершения сезона уплаты налогов и публикации корпоративной отчетности за прошлый год и первый квартал текущего года, ожидается коррекция фондового рынка, которая вполне может перерасти к осени в резкое падение.

Естественно, это будет касаться и emerging markets, и нефти и, соответственно, России. Банкет продолжается, главное — уйти из-за стола, когда принесут счет. Возможно, стоит продать все, кроме SNGSP, дивиденды – лучшая страховка от девальвации. Ну и кэш найдет свое применение в виде дивидендов, покупки «Лукойла», «Газпром нефти» или еще каких-нибудь интересных активов.