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Суточный прирост заболевших коронавирусом в Приангарье стабилен

За прошедшие сутки еще 159 человек в Иркутской области заразились коронавирусом. Такие данные предоставил региональный оперштаб на 16 апреля 2021 года. В целом, эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная, дневной прирост больных уже больше  месяца держится на одном уровне – 160-180 случаев.

Выздоровели за день 165 человек, скончались непосредственно от вируса – 7 человек.

Вчера стали известны новые правила для прибывающих в страну россиян. Теперь они обязаны в течение трех дней сдать тест на коронавирус и загрузить его на Госуслуги. Ранее тест в течение трех дней должны были сдавать только прибывающие в РФ воздушным транспортом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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