Названы наиболее частые ошибки иркутян в Тотальном диктанте

Вчера вечером результаты Тотального диктанта в Иркутске стали доступны на сайт проекта totaidict.ru. Всего в этом году в Тотальном диктанте приняли участие 516 иркутян, 31 человек написал текст Дмитрия Глуховского на «отлично».

Одной из самых частых ошибок оказалось слитное написание наречия с частицей не «не скоро». Здесь возможно только раздельное написание, т.к. «не скоро» выражает отрицание близости наступления определенного момента. Часто это была единственная орфографическая ошибка в работе. Пунктуация в тексте диктанта была сложной. Например, у участников возникли трудности при оформлении прямой речи, которой было достаточно много в тексте диктанта. Многие допустили ошибку в первом же предложении (Сосны обступали тропу плотно, и, хотя истыканное их верхушками небо светилось голубым, в лесу было сумрачно). Здесь было несколько вариантов написания: запятая стояла перед союзом «и» (..., и хотя), запятая стояла после союза «и» (... и, хотя). В данном предложении союз «и» соединяет первую и третью часть предложения, поэтому запятые должны стоять перед союзом и после него.

Также в Иркутске прошел Тотальный диктант на английском языке. Его написал 81 человек. 7 человек написали английский диктант на пятерку (набрали от 80 до 100 процентов). Один участник английского диктанта набрал 100 процентов.