Освоившие «дальневосточный гектар» жители Бурятии смогут получить второй бесплатно

Законопроект будет внесен в Госдуму, сообщают в правительстве республики.

– Предприниматели, которые успешно освоили выделенный гектар, предлагали скорректировать правила, чтобы была возможность получить еще один участок для развития своего дела. Это правильное предложение. Таким людям, безусловно, нужна поддержка, – отметил Михаил Мишустин.

Законопроект, который позволит получить дополнительный «Дальневосточный гектар» при успешном освоении первого, премьер-министр распорядился внести в кабмин в августе прошлого года по итогам поездки на Дальний Восток. Напомним, также программа упрощенного предоставления земельных участков будет распространена на Арктику.

Согласно проекту федерального закона, участники программы «Дальневосточный гектар», успешно освоившие землю и оформившие ее в собственность или длительную аренду, смогут взять дополнительный «гектар».

По данным Минвостокразвития России, всего в рамках программы «Дальневосточный гектар» бесплатную землю получили более 91 тыс. человек. Общая площадь предоставленных земельных участков составляет 63,2 тыс. гектаров. На 7 апреля в Бурятии уже оформили договора безвозмездного пользования более 2 тыс. человек. Общая площадь всех предоставленных земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» - 2,5 тыс. гектар.

«Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства дачи или строительства дома, ведения своего хозяйства, а можно коллективно 10 гектаров для фермерского или рекреационного проекта.

Оформить заявление на предоставление «дальневосточного гектара» проводится через интернет на сайте «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года получателю участка необходимо определиться с видом использования земли, через три года - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.