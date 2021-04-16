Иркутская область получит дополнительные средства на ремонт дорог

Губернатор Иркутской Игорь Кобзев договорился с первым заместителем министра транспорта страны Андреем Костюком о выделении дополнительной поддержки на строительство и ремонт жизненно важных дорожных объектов. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм.

– В первую очередь скажу про Усолье-Сибирское. Это особая территория. Её развитие – под контролем президента страны. Для жителей города очень важно, чтобы его центральную улицу привели в порядок. Муниципалитет уже разработал проект, сумма немаленькая. Из-за этого в нацпроект не попадаем. Но ремонт нужен. Договорились с Андреем Александровичем о выделении дополнительных средств на реконструкцию.

Кроме того, главе региона удалось договориться о поддержке реконструкции моста через реку Кута, который пострадал во время паводка. На него из федерального бюджета поступит 200 млн рублей. Третий объект, на который выделены средства, это южный подъезд к городу Черемхово. На его ремонт 100 миллионов рублей будут перечислены до конца года.



Дополнительно регион получит около 3 млрд рублей.

– В списке на этот год – 11 объектов. Часть из них – в пострадавших от паводка 2019 года Тулуне и Нижнеудинске. Остальные – на дорогах, которые ведут на важные месторождения либо на Байкал. Жигалово, Малое море, Листвянка. Не нужно объяснять, что оба направления важны для развития региона. На ремонт всех этих переправ нужно около 3 миллиардов рублей на два года. 1,1 миллиарда получим уже в этом году. Встретил поддержку Андрея Александровича по всем объектам.