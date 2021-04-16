Соблюдение пожарной безопасности проверят в Иркутской области

Сотрудники полиции проведут рейды, направленные на предотвращение несанкционированного пала травы и разжигания костров, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Нарушителю может грозить наказание от штрафа, в размере двух тысяч рублей, до лишения свободы на срок до семи лет.

В прошлом году, в результате принятых мер правоохранители выявили свыше 2,5 тысяч нарушений правил пожарной безопасности, допущенных в лесах и населенных пунктах. По материалам, собранным полицейскими в 2020 году возбуждено 32 уголовных дела по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение или повреждение лесных насаждений».

В Братске установлена виновница крупного пожара в одном из садоводств, в районе железнодорожной станции «Моргудон». 47-летняя местная жительница, решила сжечь прошлогоднюю траву и листву, накопившуюся на участке. В это время на улице поднялся ветер и пламя перекинулось на соседскую баню, а с неё на другие дома. К моменту прибытия огнеборцев, пожар охватил уже 7 дачных домов и множество хозяйственных построек.