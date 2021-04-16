Иркутянка отсудила у больницы 85 тыс. рублей

Во время операции ей повредили руку, сообщают в пресс-службе областного суда.

В декабре 2018 года она поступила в больницу с признаками острого аппендицита, где ей провели операцию.

– Во время внутривенной инфузии в вену правой руки произошел отрыв периферического катетера, который дислоцировался в подкожную вену, в связи с чем, она была экстренно прооперирована по удалению фрагмента иглы из вены, – говорят в суде.

После этого у нее развилась нейропатия кожного нерва предплечья, рука потеряла чувствительность, длительное время женщина не могла полноценно пользоваться правой рукой из-за онемения и тянущей боли.

Истец просила суд взыскать с больницы компенсацию морального вреда.

Решением Октябрьского районного суда Иркутска исковые требования удовлетворены частично. Суд постановил взыскать с ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1» компенсацию морального вреда в размере 70 000 руб., а также расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000 руб.