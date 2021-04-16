Рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингу Альфа-Банка со «Стабильного» на «Позитивный»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг Альфа-Банка на уровне BB+ и изменило прогноз по ним со «Стабильного» на «Позитивный». По мнению агентства, Альфа-Банк продолжает показывать высокие показатели прибыльности и капитализации, а ожидаемое качество активов сохранится на уровне выше среднерыночного.

В 2020 году Альфа-Банк продемонстрировал устойчивые операционные результаты деятельности. Рентабельность активов достигла 2,2%, при этом показатель операционной эффективности (cost to income ratio) опустился ниже 38%, что выгодно отличает Альфа-Банк от сопоставимых российских и зарубежных банков.

Успешные результаты были достигнуты благодаря cильным рыночным позициям, продвинутой цифровизации, устойчивому росту клиентской базы как в розничном сегменте, так и в сегменте малого и среднего бизнеса. Рост чистых комиссионных доходов составил 32,5% в рублевом эквиваленте, при этом чистые комиссионные доходы почти полностью покрывает операционные расходы банка. S&P отмечает сильные возможности Альфа-Банка генерировать прибыль, что обеспечивает устойчивые показатели капитализации банка.

Доля проблемных кредитов (кредитов третьей стадии по МСФО 9) составила 4,0% на конец 2020 года против среднерыночных 8% по оценке S&P. Кроме этого, стоимость риска Альфа-Банка существенно ниже среднего по системе, несмотря на коронакризис и недавний быстрый рост в розничном сегменте. Агентство отмечает эффективную систему управления рисками и быстрое обращение взыскания на залоговое имущество, что поддерживает высокое качество активов даже в текущих сложных операционных условиях.

Позитивный прогноз по Альфа-Банку отражает ожидания агентства, что Альфа-Банк продолжит опережать своих конкурентов с точки зрения получения прибыли и наращивания капитала в течение следующих 12-18 месяцев, успешно преодолевая вызовы, связанные с пандемией.

Прогноз по холдинговой компании Банка ABH Financial Limited был также пересмотрен со «Стабильного» на «Позитивный» со сохранением рейтинга на уровне BB-.