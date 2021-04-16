Банк «Открытие» предоставит 9 млрд рублей Hutton Development на строительство многофункционального комплекса в Москве

Банк «Открытие» и Hutton Development подписали договор о предоставлении проектного финансирования в размере 9 млрд рублей на строительство проекта Lunar, расположенного по адресу: Ленинский проспект, вл. 38.

Девелоперский проект премиум-класса от Hutton Development расположен в Гагаринском районе Москвы, спроектирован бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» и призван обеспечить все условия для удобной повседневной жизни. Проект включает бизнес-центр класса А, зону стрит-ритейла и апартаменты гостиничного типа. В марте 2021 года Hutton Development получил разрешение на старт продаж помещений, которые будут реализованы с использованием механизма эскроу.

К 2024 году планируется возвести три здания, объединенных общей концепцией, но различных по функциональному назначению. Комплекс Lunar будет состоять из 330 апартаментов и двухуровневой парковки на 381 машиноместо. На первых этажах всех зданий будут расположены помещения формата стрит-ритейл для размещения ресторанов и food hall, кафе и сервисных услуг. Проект территории многофункционального комплекса включает променад, детскую площадку, цветники и зеленые насаждения.

Над проектом интерьеров работало сразу несколько известных архитектурных и дизайнерских бюро. «Цимайло Ляшенко и Партнеры» отвечает за архитектуру и дизайн интерьеров общественных пространств, за разработку планировочных решений в клубных апартаментах — испанская студия Jaime Beriestain Studio, за дизайн интерьеров формата «city apartments» — бюро ARCH(e)TYPE. Концепция благоустройства территории принадлежит шотландской компании Gillespies. Генеральный подрядчик — «ФОДД» — один из лидеров на рынке строительства жилых и коммерческих зданий Москвы в сегменте премиум-класса.

Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие»: «Это наша первая сделка с Hutton Development. Мы рады сотрудничеству и надеемся на его продолжение, поскольку финансируемый нами проект Lunar действительно уникальный как для Москвы, так и в целом для рынка недвижимости. Помимо сложных архитектурных решений проект подарит Гагаринскому району новое городское пространство, соответствующее самым прогрессивным идеям нашего времени. Уверена, будущие жители и арендаторы Lunar с гордостью будут говорить, где живут или работают».

Александр Антонов, финансовый директор и партнер Hutton Development: «Мы начинаем сотрудничество с банком „Открытие“, который предоставит финансирование для одного из ключевых проектов в портфеле Hutton. Мы крайне ответственно подходим к выбору финансового партнера, так как считаем это не менее значимым шагом чем выбор генерального подрядчика или архитектора. Для нас крайне важным является тот факт, что мы разделяем с командой банка базовое видение текущего рынка недвижимости в нашем сегменте, что позволило эффективно структурировать данную сделку. Предложенные банком решения полностью соответствуют нашей финансовой стратегии, позволяют нам своевременно и качественно реализовать этот проект, а также открывают возможность продолжения сотрудничества по нашим новым проектам».