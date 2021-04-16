Дальневосточный банк дарит кешбэк держателям карт Visa за оплату покупок смартфоном

С 1 мая 2021 года держатели карт Visa Дальневосточного банка, оплачивая товары и услуги с помощью смартфона, смогут получить кешбэк до 3 %* обратно на карту. Для этого достаточно просто установить одно из бесплатных приложений, подходящих для вашего смартфона, добавить в него карту Visa Дальневосточного банка и настроить удобный способ подтверждения операции. Предложение действует для клиентов, открывающих новые карты или уже имеющих действующие карты Visa.

Бесконтактные платежи смартфоном – это удобный, современный и безопасный способ расчетов. Защита операций в приложениях обеспечивается в соответствии c международными стандартами, а при оплате не нужно использовать пластиковую карту и передавать ее в руки третьим лицам, что гарантирует дополнительную защиту и сохранность данных. Подробная инструкция по подключению бесконтактной оплаты на смартфон представлена в разделе «Частным лицам / Банковские карты / Бесконтактная оплата смартфоном».

С условиями начисления и выплаты кешбэка можно ознакомиться в Тарифах для физических лиц по выпуску и обслуживанию пластиковых карт, вводимых в действие с 01.05.2021 г., или по телефону Единого контактного центра Дальневосточного банка 8 800 555 22 05 (звонок по России бесплатный).

*Размер кешбэка определяется в зависимости от типа карты Visa Дальневосточного банка и начисляется на сумму оплат смартфоном, не превышающую 25 % от общей суммы платежных операций за отчетный период. Кешбэк выплачивается при условии оплаты покупок и услуг любым способом на общую сумму 3500 рублей и более за отчетный период и не может превышать 2500 рублей за отчетный период.