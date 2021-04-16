Примсоцбанк выступил спонсором поездки хореографического ансамбля «Гармония» на международный конкурс ЮНЕСКО

Образцовый хореографический ансамбль «Гармония» из города Фокино Приморского края стал лауреатом 2 степени на международном конкурсе «Танцемания». Отметим, организатором мероприятия выступила московская секция международного совета по танцу ЮНЕСКО. Спонсором поездки коллектива на выступление в Москву стал ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



В конкурсе принимали участие более 2000 участников со всей России и стран СНГ. Гала-концерт прошёл в государственном центральном концертном зале «Россия». В рамках проведения Церемонии награждения руководитель коллектива «Гармония» Надежда Логунова получила титул Члена Международного Совета по танцу ЮНЕСКО.



Для справки:



Международный конкурс хореографического искусства «Танцемания» - это своеобразная Академия, которая состоит из более чем 2500 самодеятельных коллективов из всей России и стран СНГ. Работа над постановками за несколько месяцев до финала конкурса и в течении полугода после проекта дает колоссальный скачок профессионального роста каждому коллективу. Поддержка Ансамблей членами жюри проекта ведется на бесплатной основе.



ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 66 офисов в 40 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.