Эксперт Примсоцбанка выступила на бизнес-конференции в рамках выставки «Продэкспо-2021»

Эксперт Примсоцбанка, директор отделения Примсоцбанка в Москве Наталья Морозова выступила на бизнес-конференции «Актуальные тренды и инструменты развития продуктового рынка», которая прошла в рамках ежегодной Международной выставки «Продэкспо-2021».

Доклад на тему банковских и небанковских источниках и инструментах финансирования проектов прозвучал во втором блоке, отмечает пресс-служба банка.

Между тем, конференция состояла из трёх блоков – «Люди», «Деньги» и «Проекты». Темами для обсуждения стали:

• Основные направлениях деятельности Экспоцентра и его возможностях по продвижению брендов отечественных производителей, по привлечению потенциальных инвесторов, по интернационализации российского бизнеса.

• Возможности системы торгово-промышленных палат по защите интересов бизнеса в различных отраслях и регионах страны и практической работе комитетов и советов ТПП РФ как на федеральном, так и на региональном и муниципальных уровнях.

• Возможности применения AR/VR-технологий.

• Способы привлечения финансирования проектов и многое другое.

В конференции также принимали участие представители организаций-членов ТПП РФ, торгово-промышленных палат, органов федеральной и региональной государственной власти. Предложения и рекомендации, высказанные в ходе дискуссий, будут направлены в профильные органы государственной власти.

Для справки: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 66 офисов в 40 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.