Чистая прибыль ПСБ по РСБУ в I квартале 2021 года составила 5,8 млрд рублей*. Активы банка выросли с начала года на 13% и достигли 3,1 трлн рублей.

«ПСБ планомерно наращивает объемы бизнеса - рост чистого кредитного портфеля за последние 12 месяцев составил 40%, активы банка за тот же период выросли в полтора раза и превысили 3 трлн рублей на начало апреля 2021 года. На фоне роста активов банк демонстрирует сильную динамику основного дохода: чистый процентный доход в I квартале 2021 года увеличился почти на 50% год к году, чистый комиссионный доход - более чем на 40%. Мы сохраняем фокус на технологическую трансформацию бизнеса и расширение клиентской базы, что на фоне восстановительного роста экономики позволяет нам показывать качественный рост с опережением рыночных темпов во всех ключевых сегментах», - прокомментировал главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов.

Чистый процентный доход** в I квартале 2021 года увеличился до 21,4 млрд рублей (+49% год к году) на фоне роста объемов бизнеса. Чистый комиссионный доход** вырос до 6,7 млрд рублей (+42% год к году), что обеспечено преимущественно банкострахованием, а также транзакционным и гарантийным бизнесом.

Расходы по созданию резервов*** (включая резервы по ценным бумагам и прочим операциям) по итогам I квартала 2021 года составили 0,5 млрд рублей. Показатель соотношения резервов к средним активам составил 0,1%.

За первые 3 месяца 2021 года клиентский кредитный портфель**** нетто (без учета межбанковских кредитов) составил 1 425 млрд рублей. При этом кредитный портфель юридических лиц (за вычетом резервов) составил 1 093 млрд рублей, кредитный портфель физических лиц (за вычетом резервов) – 333 млрд рублей.

Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) за вычетом резервов в кредитном портфеле банка за отчетный период не изменилась и составила 1,8% на 1 апреля 2021 г. Покрытие неработающих кредитов за год выросло со 111% до 113%.

Средства на счетах клиентов (без учета межбанковских депозитов) увеличились на 12% - до 2 377 млрд рублей по состоянию на 1 апреля 2021 г. При этом объемы привлечения на счета до востребования выросли на 20%, а их доля в средствах клиентов увеличилась с 52% до 55% за отчетный период. Средства на счетах юридических лиц на 1 апреля 2021 г. составили 1 872 млрд рублей, а средства на счетах физических лиц - 506 млрд рублей.

Собственные средства (капитал) банка на 1 апреля 2021 г. составили 280 млрд рублей, увеличившись на 3% с начала года. Прирост капитала обеспечен полученной прибылью за отчетный период. Нормативы достаточности капитала выполняются с запасом (Н1.1=11,7%, Н1.2=11,7%, Н1.0=13,8%).

Показатели ликвидности на 1 апреля 2021 г. находятся на комфортном уровне: норматив мгновенной ликвидности (Н2) составляет 107% (при регуляторном минимуме 15%), норматив текущей ликвидности (Н3) составляет 151% (минимум 50%), норматив краткосрочной ликвидности (Н27) превышает 100%.