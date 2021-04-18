Россельхозбанк повыcил ставки по вкладам с 14 апреля

С 14 апреля 2021 года Россельхозбанк повышает процентные ставки по депозитам для физических лиц. Наибольший рост, до 0,7 п.п., составят ставки по вкладам линейки «Доходный» без опции пополнения и снятия. Максимальную ставку 5,1% годовых можно получить, разместив средства на срок от трех лет через дистанционные каналы банка.

Также ставки вырастут по линейке пенсионных вкладов - максимальная ставка по депозиту с пополнением и расходными операциями «Пенсионный плюс» составит 4,3% годовых.

«Мы рады предложить нашим клиентам возможность размещения денежных средств на выгодных условиях. Повышены ставки по ряду сберегательных продуктов и теперь наши вклады стали еще привлекательнее. Мы стараемся отвечать потребностям самых взыскательных клиентов - доходность увеличена как по безопциональным вкладам, так и по вкладам с возможностью пополнения и снятия средств», - рассказала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Депозит можно оформить как в офисе банка, так и с использованием дистанционных каналов - Интернет-банк и Мобильный банк РСХБ.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия вкладов можно в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте АО «Россельхозбанк».