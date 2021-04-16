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ИГУ вошел в число лучших вузов России в инженерно-технической сфере

Он составлен агентством RAEX при поддержке Фонда Андрея Мельниченко, сообщают в пресс-службе вуза.

Оценка вузов производится на основании анализа статистических показателей и результатов онлайн-опросов следующих целевых групп: студентов и выпускников, представителей академического и научного сообществ, представителей компаний-работодателей. В качестве статистической информации используются данные анкетирования вузов, наукометрические показатели и сведения из открытых источников. 

В тройку лидеров рейтинга в инженерно-технической сфере вошли Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Московский физико-технический институт и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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