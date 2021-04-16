Фонтаны Иркутска готовят к работе

Специалисты уже провели работы по очистке чаш фонтанов и обследованию целостности гидроизоляции. Об этом сообщил и.о. директора МКУ «Городская среда» Роман Каптюков.

– Традиционно сезон начнется в первый майский день. С сегодняшнего дня на городских фонтанах начались работы по сбору и монтажу сантехнического оборудования, подключению сети электроэнергии и водоснабжения, – подчеркнул Роман Каптюков.

Пробные запуски 11 городских фонтанов запланированы на конец апреля. Напомним, что в Иркутске проходит месячник санитарной очистки, в рамках которого к летнему сезону также готовят общественные пространства, скверы и парки. Общегородской субботник запланирован на 24 апреля.