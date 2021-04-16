Мужчины чаще откладывают деньги на автомобиль, женщины – на путешествия

Россияне откладывают в накопления в среднем 17% доходов, чаще всего копят на финансовую подушку безопасности. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане старше 18 лет, имеющие накопления.

28% россиян делают накопления на случай потери всех источников доходов. Копят на путешествия, недвижимость и будущее детей по 19% респондентов. На ремонт откладывают средства 12% опрошенных. На создание пассивных источников дохода и жизнь после выхода на пенсию откладывают деньги по 9% респондентов. По 8% респондентов копят на свое образование, покупку дорогих вещей и автомобиль. Откладывают деньги на медицинские услуги 7% ответивших. Столько же (7%) откладывают средства без определенной цели. 6% копят средства на открытие своего бизнеса.

Мужчины чуть чаще женщин копят на будущее детей (20 и 17% соответственно), автомобиль (10 и 6%), а также открытие своего дела (8 и4%). Женщины – на путешествия (23% против 15% среди мужчин), свое образование (9 и 7% соответственно), медицинские услуги (9 и 6%).

В среднем россияне, имеющие накопления, откладывают «в кубышку» шестую часть (17%) своих доходов.