Россиянам необходимо 1,3 млн рублей, чтобы чувствовать себя уверенно

Пандемия не помешала россиянам заботиться о сбережениях, сообщают в пресс-службе Сбера.

Сегодня делают накопления постоянно или время от времени 37,5% россиян, выяснили «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка. Больше всего откладывают на непредвиденные обстоятельства, на поддержку детей, а также на путешествия, интерес к которым растет в ожидании начала туристического сезона.

Регулярно откладывают некоторую сумму денег сейчас 18% россиян, от случая к случаю — еще 19,5%. При этом доля «сберегателей» выше всего среди людей с высшим образованием (41%), а также в старшей возрастной группе: откладывать деньги стараются 43% 50-60-летних граждан, 46% людей старше 60 и лишь 28% молодежи (18-30 лет). Женщины делают накопления в 1,2 раза чаще мужчин.

Самое значительное число людей, делающих накопления постоянно или время от времени, проживает в Томске — 51% участников опроса из этого города. Больше, чем в среднем по России, «сберегателей» также в Кирове и Красноярске (по 49%), Хабаровске (48%), Саратове (47%), Оренбурге (46%), Кемерово и Новокузнецке (по 45%), Уфе (44%), Ярославле, Омске и Барнауле (по 43%). Год назад городами-лидерами по количеству людей, делающих накопления, были Ярославль, Саратов, Рязань, Нижний Новгород и Тольятти.

В среднем россияне, которые делают сбережения, откладывают по 19,8% своего дохода. Самыми бережливыми оказались женщины: они отправляют в накопления в среднем 24% доходов, мужчины — 16%. Также доля «сберегателей» высока среди людей в возрасте 40-50 лет (26%). Больше всего откладывают жители Санкт-Петербурга (около 28% дохода), Набережных Челнов (26%), Москвы (25%), Казани и Ижевска (по 24%), Тюмени (23%), Краснодара, Воронежа, Красноярска, Уфы, Новосибирска, Оренбурга и Перми (по 22%).

Россияне считают, что семье в среднем необходимо 1 млн 344 тыс. рублей накоплений, чтобы чувствовать себя уверенно. Больший размер необходимых сбережений называют москвичи (1 млн 855 тыс. рублей), владивостокцы (1 млн 754 тыс. рублей), петербуржцы (1 млн 673 тыс. рублей), красноярцы (1 млн 525 тыс. рублей), новосибирцы (1 млн 505 тыс. рублей), краснодарцы и тюменцы (по 1 млн 438 тыс. рублей).

Цели накоплений заметно изменились по сравнению с весной 2020 года.

Больше всего россиян (47%) сейчас копят на случай непредвиденных обстоятельств. В прошлом году эта цель также была на первом месте, но за год количество таких сбережений снизилось на 5 процентных пунктов. На поддержку детей сейчас откладывают 30% респондентов против 31% годом ранее. Больше всего выросли накопления на отдых и путешествия. В этом году на это откладывают 22% из тех, кто делает накопления. Прошлой весной, когда в возможность путешествий мало кто верил, копили на них только 2%. На старость и пенсию откладывают 17% «сберегателей».

16% участников опроса, делающих сбережения, хотят не просто откладывать, но и получать дополнительный доход за счет инвестирования накоплений. При этом они готовы вкладывать деньги на довольно значительные сроки. Треть согласны инвестировать на полгода, каждый пятый (20,5%) — на год, 17,4% — на 2-3 года, 13% — на 4-6 лет, а 9% — на срок более 10 лет.

Самыми интересными инструментами для инвестирования россияне считают вложения в недвижимость для ее дальнейшей перепродажи (61%), рублевые банковские вклады (56%) и вложения в бизнес (19%). Также растет интерес к инвестициям в накопительное страхование (11%), ценные бумаги (8%) и ПИФы (2,8%).

– Мы верим, что количество частных инвесторов и людей с накоплениями будет расти, что для россиян это станет системой. За последние два-три года люди распробовали инвестиционные и накопительные продукты, альтернативные вкладам, и этот тренд уже не изменить. В Сбере есть весь спектр инструментов, позволяющих копить на любые цели, оперируя даже небольшими суммами. По итогам первого квартала 2021 года количество частных инвесторов, пользующихся готовыми инвестиционными и накопительными продуктами Сбера, выросло на 69%. Объем средств, который клиенты направили в программы для формирования негосударственной пенсии НПФ Сбербанка, увеличился на 34%, в продукты «Сбер Управление Активами» — на 45%, в накопительные программы «Сбербанк страхование жизни» — на 79%, – Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

Исследование проводилось в марте-начале апреля 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI). В каждом городе опрошено не менее 350 респондентов по репрезентативной социально-демографической выборке.