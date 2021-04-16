«МолодежкиОНФ» поможет жителям Иркутской области в противопаводковых и противопожарных мероприятиях

Волонтеры помогут пожилым, многодетным или имеющих ограничения по здоровью жителям, сообщают в областной администрации.

– Сейчас мы выдвигаемся в территории для рекогносцировки. Для того, чтобы пообщаться с руководством районов, наметить непосредственно те задачи, которые необходимо будет выполнять и определиться по адресам, – рассказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

При подготовке минерализованных полос отдельное внимание уделят остаткам сухостоя, которые по поручению главы региона Игоря Кобзева необходимо будет передать жителям для последующей заготовки дров на зиму. Кроме того, в планах добровольцев высадка деревьев в Тулуне. Речь идет о микрорайоне ЛДК, где в прошлом году «МолодежкаОНФ» помогала расчищать территорию от строительного мусора и демонтированных аварийных строений. Первые группы прибудут в Иркутскую область 21 апреля.