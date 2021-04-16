Средний чек россиян в марте составил 614 рублей

Исследовательский холдинг Ромир продолжает ежемесячный анализ стоимости покупок российских потребителей. В марте 2021 года средний чек россиянина составил 614 рублей – это на 7 рублей ниже, чем в предыдущем месяце, и на 44 рубля больше, чем в марте 2020 года.

Согласно результату исследования, средний чек россиянина в марте 2021 года составил 614 рублей: на 1,1% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 7,6% больше, чем в марте 2020 года.

Лидер по снижению среднего чека за месяц – Северо-Западный ФО. Жители СЗФО уменьшили свой чек на 2,2%: с 724 до 707 рублей соответственно. В плюс ушли Уральский (+2,4%, с 602 по 616 рублей), Южный и Северо-Кавказский ФО (+2,1%, с 640 по 654 рубля).

Города-миллионники в марте 2021 года показали увеличение среднего чека по сравнению с февралем 2021 года (+0,7%). Города с населением от 100 тыс. до 500 тыс. абсолютно не изменили свои показатели. Города с населением от 500 тыс. до миллиона жителей сократили средний объем покупки на 2,3%.

Все форматы современной торговли показывают снижение среднего чека россиян: средний чек в гипермаретах упал на 6,2%, в супермаркетах и дискаунтерах – на 2,6%.