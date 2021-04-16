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Названы самые востребованные работодатели мира

Русал вошел в Топ-5 рейтинга Ancor среди самых привлекательных работодателей в сфере металлургии.

Самым востребованным работодателем в интернет сфере стал 2ГИС, в нефтегазовой промышленности – Газпром, а в розничной торговле – DNS.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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