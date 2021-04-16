Власти: рост темпов вакцинации от COVID-19 позволит вскоре снять антиковидные ограничения

Рост объемов вакцинации от коронавируса в России позволяет ожидать снятия ограничений в ближайшее время, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

«Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты», – отметила Голикова.

При этом чиновница призвала коллег снимать ограничения осторожно, чтобы «мы не растеряли то, чего с таким трудом достигли».

Она также добавила, что не стоит забывать о том, что апрель и май являются сложными сезонными месяцами заболеваемости в РФ и без пандемии. «Это сезонные инфекции, к которым может присоединяться ковид и присоединяется».