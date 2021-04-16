Новости

Первые самолеты МС-21 начнут поставлять авиакомпаниям в 2022 году

Авиакомпании получат первые самолеты МС-21, которые строят на Иркутском авиационном заводе, в 2022 году, пишет ТАСС со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию.

«Получение российского сертификата МС-21-300 запланировано на конец 2021 года. Поставки первым авиакомпаниям планируются в 2022 году», – сообщили агентству в корпорации.

Эти сроки подтвердили и в Ростехе. «Ранее сообщалось, что авиакомпании начнут получать первые серийные МС-21 в 2022 году. Эти планы остаются в силе», – отметили в госкорпорации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальские стратегии #байкальскиестратегии
Александра Козак: «Благоустройство – это не просто плитка и фонарь»
Алексей Петров: «Иркутская область должна чтить свои традиции»
Юрий Курин: «Если стратегию создаёт только власть, она не всегда отвечает интересам человека»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании