Первые самолеты МС-21 начнут поставлять авиакомпаниям в 2022 году

Авиакомпании получат первые самолеты МС-21, которые строят на Иркутском авиационном заводе, в 2022 году, пишет ТАСС со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию.

«Получение российского сертификата МС-21-300 запланировано на конец 2021 года. Поставки первым авиакомпаниям планируются в 2022 году», – сообщили агентству в корпорации.

Эти сроки подтвердили и в Ростехе. «Ранее сообщалось, что авиакомпании начнут получать первые серийные МС-21 в 2022 году. Эти планы остаются в силе», – отметили в госкорпорации.