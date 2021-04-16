Холостой выстрел

Министерство финансов США запретило американским компаниям покупать на первичном рынке облигации, выпущенные после 14 июня 2021 года Центральным банком, ФНБ или Министерством финансов России.

Кроме того, сейчас США официально признали связь между Россией и хакерской группой APT29 (также известной как Cozy Bear и The Dukes). Плюс к этому госдолг не смогут покупать те европейские компании, которые принадлежат на 50% или более инвесторам из США.

Ружье давно висело на стене и, наконец, оно выстрелило. Запрет на покупку на первичном рынке является больше репутационным ударом, участвовать на вторичном рынке игроки из США могут. Реакция валютного и фондового рынков была вялой. Данный сценарий давно в ценах. И конечно, главное для российского бюджета — это цены на нефть.

14 апреля Минфин России провел рекордное размещение ОФЗ. Спрос инвесторов на 7-летние и 10-летние облигации с постоянным купонным доходом достиг 510 млрд руб. По 7-летним бумагам было привлечено 170,73 млрд руб. (66% спроса) по ставке 7,08% годовых, по 10-летним — 213 млрд руб. (85%) по ставке 7,23% годовых. Вложения нерезидентов в ОФЗ на текущий момент составляют 20%, или $35-40 млрд, из них 1/3 — доля американских инвесторов. Эти инвесторы находятся вне санкций. Потеря потенциальных американских инвесторов существенно не повлияет на бюджет и экономику России. Вопрос в том, как будет развиваться ситуация дальше.

Президент США Джо Байден 13 апреля во время телефонного разговора предложил Владимиру Путину провести очную встречу и переговоры, чтобы обсудить все вопросы двусторонних отношений. За 15 минут курс доллара спикировал больше чем на рубль и впервые за неделю ушел ниже отметки 76 руб. Рынки поверили в снижение геополитической напряженности и перезагрузку отношений двух стран. При нынешних ценах на нефть курс доллара должен быть ниже 70 руб.

Чего стоит бояться больше, чем санкций? Антикризисные меры президента США Джо Байдена должны перезагрузить американскую экономику и, естественно, дать инвесторам заработать. Однако, по информации из деловых кругов, новый взлёт американского фондового рынка, вследствие которого индекс DJIA подбирается к отметке 34000 пунктов, NASDAQ котируется около 14000 пунктов, а S&P-500 преодолел рекордный уровень в 4000 пунктов, является результатом пиара провозглашенного Джо Байденом «великого инфраструктурного плана» стоимостью $2,35 трлн. 13 апреля во время телефонного разговора. Но если разделить эту сумму на 10 лет, предусмотренных для выполнения плана, то в текущем году выделяемых средств будет явно недостаточно.

Летом 2021 года, после завершения сезона уплаты налогов и публикации корпоративной отчетности за прошлый год и первый квартал текущего года, ожидается коррекция фондового рынка, которая вполне может перерасти к осени в резкое падение. Естественно, это будет касаться и emerging markets, и нефти и, соответственно, России. Банкет продолжается, главное — уйти из-за стола, когда принесут счет. Возможно, стоит продать все, кроме SNGSP, дивиденды – лучшая страховка от девальвации. Ну и кэш найдет свое применение в виде дивидендов, покупки «Лукойла», «Газпром нефти» или еще каких-нибудь интересных активов.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»