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СК: Бывший ректор БГУ сам себе незаконно выписал премии на 800 тысяч рублей

СУ СК России по Иркутской области сообщила на официальном сайте, что задержан бывший ректор Байкальского госуниверситета по подозрению в незаконной выписке себе премий на сумму более 800 тысяч рублей.

«По версии следствия, в сентябре 2018 года и в январе 2019 года подозреваемый, злоупотребляя служебными полномочиями, из корыстной заинтересованности, издал приказы о своем премировании. При этом полномочия по назначению выплат стимулирующего характера руководителю федерального учреждения принадлежат исключительно Министерству образования и науки РФ. На основании данных документов, чиновнику были выплачены премии в размере свыше 800 000 рублей», – отмечает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», санкции которой предусматривают до 4 лет лишения свободы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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