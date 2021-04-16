Хуснуллин назвал основные причины резкого роста цен на жилье в России

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал основные причины роста цен на жилье в РФ, пишет РБК.

«Мы уже проанализировали всю картину по ценам на жилье и видим, что ключевое влияние на них оказывает комплекс факторов, среди которых и рост цен на строительные материалы, и нехватка рабочей силы, и льготная ипотека, и ковид, и переход на проектное финансирование. Могу сказать, что по тем же строительным материалам ситуация непростая, кроме роста цен на жилье, это может привести к росту цен по госконтрактам», – сказал Марат Хуснуллин.

Кроме того, вице-премьер попросил руководителя ФАС Максима Шаскольского собрать детальную информацию по всем регионам, чтобы иметь объективную картину по стране. Планируется создать штаб по анализу роста цен на жилье – в него войдут представители Минстроя, Федеральной антимонопольной службы и Главгосэкспертизы.