Участок дороги от Иркутска до Листвянки отремонтируют летом за 158 млн рублей

Правительство региона на официальном сайте сообщило, что 10-километровый участок дороги «Иркутск – Листвянка» отремонтируют к 15 июля за 158 млн рублей.

В 2021 году капитально починят участок с 32 по 42 км.

Кроме того, до октября будут отремонтированы четыре моста – через реки Бутырка, Грязнуха, Бурдаковка и Бурдугуз. Объекты являются частью дороги и находятся в аварийном состоянии. На эти работы потратят более 200 млн рублей.

«В планах правительства продолжить капитальный ремонт Байкальского тракта. В этом году завершится работа по подготовке проектно-сметной документации на реконструкцию участка с 21 км по 29 км», – говорится в сообщении.