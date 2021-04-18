Пастух случайно поджег поле и лес на площади 24 гектара в Иркутском районе

Пресс-служба ГУ МЧС России по Приангарью сообщила, что вблизи деревни Еловка Иркутского района произошел лесной пожар на площади 24 гектара по вине пастуха, который случайно его устроил.

«Дознаватели МЧС России установили причину и обстоятельства природного пожара, который произошел накануне вблизи деревни Еловка Иркутского района. Виновным оказался пастух, который прилёг отдохнуть в поле с непотушенной сигаретой. По словам виновника пожара, он вздремнул совсем ненадолго, а проснулся от жара – горела сухая растительность рядом», – говорится в сообщении.

Мужчина пытался потушить возгорание, но не смог: сильными порывами ветра огонь перекинуло на ближайший лесной массив – это увидели очевидцы и вызвали пожарных. К тушению привлекались 22 человека и восемь машин.

По факту инцидента проводится проверка, определяется степень ответственности виновного лица.Пастуху грозит штраф от 1000 рублей либо лишение свободы сроком до четырех лет.