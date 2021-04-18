Иркутская область заняла 36-е место в рейтинге вовлеченности населения в малый бизнес

Приангарье заняло 36-ое место в рейтинге вовлеченности населения в малый бизнес, всего в списке 85 регионов, пишет РИА Новости.

В Иркутской области доля работников предприятий малого и среднего бизнеса в общей численности рабочей силы в период с января по сентябрь 2020 года составила 14,2%. Работают в Приангарье в таких организациях 164,7 тысячи людей. При этом за год число подобных сотрудников в области сократилось на 3,5%.

«Самая высокая вовлеченность населения в малый бизнес характерна для Санкт-Петербурга, Новосибирской и Калининградской областей, где на долю сотрудников малых и средних предприятий приходится более 23% численности рабочей силы. Замыкают рейтинг Чечня, Тыва и Ингушетия – здесь в небольших частных компаниях занято менее 4% трудоспособного населения», – отмечается в сообщении.