Дорожно-тропиночную сеть построят в 2021 в парке Академгородка в Иркутске

Председатель ФГИ «Прогресс», и.о. директора АО «УКС города Иркутска» Александр Сафронов на своей странице в Facebook сообщил, что в 2021 году в дендропарке Академгородка построят дорожно-тропиночную сеть для пешеходов.

План благоустройства дендропарка. Фото со страницы Александра Сафронова в Facebook

«В этом году обустраивается дорожно-тропиночная сеть. Продолжение дорожек, обустройство спортивных и детских площадок, а также малых архитектурных форм планируется уже следующим этапом в 2022 году», – сообщил чиновник. Строительство сети – первый этап благоустройства дендропарка. При возведении объектов планируется минимальное вмешательство в экосистему природы.

В 2021 году парке появятся дорожки из асфальта и щебенки, чтобы каждый посетитель территории смог выбрать то покрытие для прогулок, которое ему больше нравится. Кроме того, в 2021 году будет построена «пробная» дорожка из теннисита – материала из кирпичной крошки с различными минеральными добавками. Строительство аналогичных дорожек продолжится, если материал хорошо себя зарекомендует.

По словам Александра Сафронова, созданный проект благоустройства парка существенных корректировок не требует, потому реализовать его начнут в ближайшее время.