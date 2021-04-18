За сутки в Иркутске коронавирусом заболели 57 людей

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Приангарье. Согласно ее данным, за сутки в Иркутске инфекцию обнаружили у 57 человек.
Фото регионального оперштаба
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Фото регионального оперштаба
Из 148 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 57 (всего 22 811),
- в Ангарске – 19 (всего 6 298),
- в Иркутском районе – 19 (всего 4 370),
- в Куйтунском районе – 8 (всего 828),
- в Осинском районе – 6 (всего 505).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 22 811,
- Ангарск – 6 298,
- Усть-Илимск – 4 412,
- Иркутский район – 4 370,
- Братск – 3 613.
Всего с начала пандемии коронавирус в Приангарье обнаружили у 64,7 тысячи людей.