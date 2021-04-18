За сутки в Иркутске коронавирусом заболели 57 людей

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Приангарье. Согласно ее данным, за сутки в Иркутске инфекцию обнаружили у 57 человек.

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Из 148 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 57 (всего 22 811), в Ангарске – 19 (всего 6 298), в Иркутском районе – 19 (всего 4 370), в Куйтунском районе – 8 (всего 828), в Осинском районе – 6 (всего 505).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 22 811, Ангарск – 6 298, Усть-Илимск – 4 412, Иркутский район – 4 370, Братск – 3 613.

Всего с начала пандемии коронавирус в Приангарье обнаружили у 64,7 тысячи людей.