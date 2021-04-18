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За сутки в Иркутске коронавирусом заболели 57 людей

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Приангарье. Согласно ее данным, за сутки в Иркутске инфекцию обнаружили у 57 человек.

Из 148 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  1. в Иркутске – 57 (всего 22 811),
  2. в Ангарске – 19 (всего 6 298),
  3. в Иркутском районе – 19 (всего  4 370),
  4. в Куйтунском районе – 8 (всего 828),
  5. в Осинском районе – 6 (всего 505).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 22 811,
  2. Ангарск – 6 298,
  3. Усть-Илимск – 4 412,
  4. Иркутский район – 4 370,
  5. Братск – 3 613.

Всего с начала пандемии коронавирус в Приангарье обнаружили у 64,7 тысячи людей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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