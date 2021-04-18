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Символ борьбы с эпидемией коронавируса в России Денис Проценко привился от болезни

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, которого «Коммерсантъ» назвал «символом борьбы с эпидемией коронавируса в России» на своей странице в Facebook сообщил, что привился от COVID-19.

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<p>Фото со страницы Дениса Проценко в Facebook</p>

Фото со страницы Дениса Проценко в Facebook

Медик сделал прививку накануне. Кроме того, от болезни привился и его отец.

Напомним, что Денис Проценко заболел коронавирусом в начале эпидемии. Несмотря на болезнь, он продолжал работать в «красной зоне», изолировавшись от других в своем кабинете. Врач консультировал людей по видеосвязи, а после выздоровления продолжил работу в очном режиме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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