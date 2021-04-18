Центр «Олимпиец» в Усть-Илимске реконструируют за 160 млн рублей

В городе Усть-Илимске Иркутской области вскоре начнется капитальный ремонт детского оздоровительного центра «Олимпиец», сообщает RosTender.info.

Администрация Усть-Илимска объявила тендер на модернизацию «Олимпийца». Стоимость работ оценивается в 161,4 млн рублей, деньги поступят из городского бюджета. Заявки от строительных организаций на участие в тендере принимают до 11 мая, после этого конкурсная комиссия выберет победителя.

Рабочие выполнят капитальный ремонт помещений центра, бассейна, отремонтируют фасад, оборудуют на территории «Олимпийца» универсальную спортивную площадку, зоны для подвижных игр и беговые дорожки, поставят фонари и проведут благоустройство. Кроме того, планируется построить новую велосипедную дорожку с тротуарами длиной 3 км, отремонтировать мост с ограждениями, соорудить подпорные стенки и провести освещение.

Как ожидается, ремонт «Олимпийца», строительство дорожки и благоустройство территории завершатся к началу апреля 2023 года.

