Эксперты рассказали о планах подрыва рубля

Ранее в СМИ появилась информация о планах Вашингтона ввести санкции против суверенного долга РФ, сообщает Вечерняя Москва.

За одно утро на одних только новостях о возможности ввода таких ограничений доллар вырос почти на полтора рубля – до 77,33 рубля.

В Госдуме допустили, что санкции Америки обратятся против нее же. По мнению первого замглавы комитета палаты по международным делам Светланы Журовой, Белому дому проще найти себе врага, чтобы перевести внимание своих граждан с имеющихся внутри страны проблем на некоего «виноватого».

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура выразил мнение, что действия властей США имеют достаточно опосредованное отношение к динамике рубля, но при этом подтверждают уже давно намеченные Вашингтоном цели.

– Сначала сделать доллар по 87 рублей, потом по 95, а там уже 125 и дальше, – сказал собеседник «ВМ».

В какие сроки Америка хочет реализовать свой план по подрыву российской валюты, Демура не уточнил, но предупредил, что есть риск возникновения «очень быстрой инфляции». В этом состоянии экономики доходы