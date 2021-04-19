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В Иркутской области два человека погибли из-за провалов автомобилей под лед

Инциденты произошли в Шелеховском и Боханском районах, сообщает ГУ МЧС Иркутской области.

18 апреля в районе села Пионерск Шелеховского района 37-летний водитель автомобиля марки «Chevrolet Tahoe» заехал в Иркут. Транспортное средство частично затонуло в 15 метрах от берега. Сотрудники шелеховского пожарно-спасательного гарнизона, прибывшие на место, вместе с очевидцами по трехколенной лестнице, доскам и бревнам добрались до него.

Спасательные работы затрудняло то, что по ходу движения автомобиля лед был поломан, представляло угрозу и сильное течение. К транспортному средству удалось приблизиться по импровизированному настилу. После того, как окно было разбито, мужчину эвакуировали на берег, где передали врачам скорой помощи. К сожалению, реанимационные мероприятия результата не дали.

Сотрудники региональной пожарно-спасательной службы провели проверку машины на наличие других пассажиров. В настоящее время подъем автомобиля не представляется возможным из-за хрупкого льда в месте провала.

Второй случай произошел 19 апреля в Братском водохранилище в 3-х километрах от населенного пункта Середкина Боханского района. Там в 15 метрах от берега под лед ушла иномарка «Toyota Hilux». По предварительной информации, в нем находились четверо мужчин. Троим из них удалось покинуть тонущее транспортное средство.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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