Семья из Иркутска отказывалась платить по ипотеке, так как считала себя гражданами СССР

Должники утверждали, что являются гражданами СССР и не признают действующую власть и ее законы, следовательно, не готовы платить за кредитные обязательства, несмотря на то, что ссуду в банке оформляли, как граждане Российской Федерации, сообщают в УФССП России по Иркутской области.

В связи с неисполнением судебного решения приставы описали однокомнатную квартиру в микрорайоне Синюшина гора областного центра.

Также вынесен исполнительский сбор на сумму 112 тыс. рублей. Недвижимость была передана на торги. Полученных от принудительной реализации квартиры денежных средств оказалось достаточно для погашения имеющейся задолженности, включая исполнительский сбор. Денежные средства перечислены взыскателю и в бюджет Российской Федерации.