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Жителя Иркутской области обвиняют во многомиллионной контрабанде древесины

Обвиняемый был ответственным за экспорт лесоматериалов в коммерческой организации, сообщают в Транспортной прокуратуре Иркутской области.

По версии следствия обвиняемый в период с октября 2017 по март 2018 года незаконно переместил в страны Азии пиломатериалы. В качестве подтверждения законности происхождения товара вносил в таможенные декларации недостоверные сведения о его производителе и продавце.

В результате через таможенную границу Российской Федерации перемещено более 10 тыс. куб. м. лесоматериалов общей стоимостью свыше 58 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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