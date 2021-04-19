Жителя Иркутской области обвиняют во многомиллионной контрабанде древесины

Обвиняемый был ответственным за экспорт лесоматериалов в коммерческой организации, сообщают в Транспортной прокуратуре Иркутской области.

По версии следствия обвиняемый в период с октября 2017 по март 2018 года незаконно переместил в страны Азии пиломатериалы. В качестве подтверждения законности происхождения товара вносил в таможенные декларации недостоверные сведения о его производителе и продавце.

В результате через таможенную границу Российской Федерации перемещено более 10 тыс. куб. м. лесоматериалов общей стоимостью свыше 58 млн рублей.