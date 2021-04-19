Строители начали новый этап работ на трассе в обход Усолья-Сибирского

Завершение строительства запланировано в октябре 2024 года, сообщают в Упрдор Прибайкалье.

Напомним, что строительство обхода протяженностью 42,6 км станет важным этапом развития федеральной трассы. Объект включает в себя 5 мостов, 5 путепроводов, 6 транспортных развязок и 2 надземных пешеходных перехода. Четырехполосная автодорога позволит вывести из населенных пунктов транзитный транспорт. Пропускная способность увеличится в два раза, как минимум на час сократится время в пути.

В 2021 году будут возведены опоры моста через р. Целота и выполнен монтаж балок. Продолжится строительство мостов через р. Картагон, р. Биликтуйка, р. Тельминка приступят к отсыпке подходов к мостам. Строители выполнят устройство пролетных строений и подходы к двум путепроводам. Начнется возведение опор и пролетных строений надземных пешеходных переходов, а также устройство водопропускных труб.